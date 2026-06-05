Wyniki LOTTO 5.06.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki EuroJackpot 5.06.2026
W losowaniu EuroJackpot w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz dodatkowo 1, 7.
Wyniki MultiMulti 5.06.2026
Godzina 14:00: 7, 15, 16, 21, 26, 31, 36, 38, 39, 42, 44, 53, 54, 56, 57, 68, 72, 73, 75, 80 oraz dodatkowo 38.
Godzina 22:00: 1, 5, 9, 16, 17, 19, 22, 28, 32, 34, 37, 42, 43, 46, 47, 69, 72, 75, 76, 79 oraz dodatkowo 9.
Wyniki EkstraPensja 5.06.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 10, 14, 19, 28, 32 oraz dodatkowo 3.
Wyniki MiniLotto 5.06.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 1, 15, 28, 39, 40.
Wyniki Kaskada 5.06.2026
Godzina 14:00: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22.
Godzina 22:00: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52