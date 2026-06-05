Wyniki LOTTO 5.06.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto 5.06.2026 i przekonaj się, czy Twoje liczby w grach EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto przyniosły Ci dzisiaj fortunę. Publikujemy zestawienie najnowszych wylosowanych numerów, które pozwolą Ci błyskawicznie zweryfikować stan posiadanego kuponu. Przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się szczęście w dzisiejszych losowaniach o wielkie pieniądze.

i Autor: Robert Skowroński