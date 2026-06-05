Wyniki LOTTO 5.06.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-05 23:14

Sprawdź wyniki Lotto 5.06.2026 i przekonaj się, czy Twoje liczby w grach EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto przyniosły Ci dzisiaj fortunę. Publikujemy zestawienie najnowszych wylosowanych numerów, które pozwolą Ci błyskawicznie zweryfikować stan posiadanego kuponu. Przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się szczęście w dzisiejszych losowaniach o wielkie pieniądze.

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Autor: Robert Skowroński

Wyniki EuroJackpot 5.06.2026

W losowaniu EuroJackpot w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 21, 23, 44, 47, 50 oraz dodatkowo 1, 7.

Wyniki MultiMulti 5.06.2026

Godzina 14:00: 7, 15, 16, 21, 26, 31, 36, 38, 39, 42, 44, 53, 54, 56, 57, 68, 72, 73, 75, 80 oraz dodatkowo 38.

Godzina 22:00: 1, 5, 9, 16, 17, 19, 22, 28, 32, 34, 37, 42, 43, 46, 47, 69, 72, 75, 76, 79 oraz dodatkowo 9.

Wyniki EkstraPensja 5.06.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 10, 14, 19, 28, 32 oraz dodatkowo 3.

Wyniki MiniLotto 5.06.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 5 czerwca 2026 roku padły takie liczby: 1, 15, 28, 39, 40.

Wyniki Kaskada 5.06.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22.

Godzina 22:00: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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