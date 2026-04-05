Wyniki LOTTO 5.04.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-04-05 23:16

Sprawdź wyniki Lotto 5.04.2026 i przekonaj się natychmiast, czy dzisiejsze liczby przyniosły Ci upragnioną wygraną. Publikujemy aktualne zestawienie dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada, abyś mógł bez zwłoki porównać je ze swoim kuponem. Weryfikacja Twoich typów pozwoli szybko ustalić, czy to właśnie do Ciebie powędrują dzisiejsze pieniądze z puli nagród.

Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany

Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 5.04.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 10, 17, 23, 33, 34, 36, 43, 45, 46, 48, 56, 64, 70, 71, 72, 75, 77 oraz dodatkowo 10.

Godzina 22:00: 2, 12, 24, 26, 28, 31, 36, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 56, 60, 66, 67, 68, 71, 77 oraz dodatkowo 68.

Wyniki EkstraPensja 5.04.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 5 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 1, 17, 18, 23, 26 oraz dodatkowo 3.

Wyniki MiniLotto 5.04.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 5 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 24, 28, 34, 37, 39.

Wyniki Kaskada 5.04.2026

Godzina 14:00: 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
