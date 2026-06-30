Wyniki LOTTO 30.06.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-30 14:11

Sprawdź wyniki Lotto 30.06.2026 i przekonaj się, czy dzisiejsze losowanie odmieniło Twój los. Prezentujemy zestawienie wylosowanych liczb dla gier Lotto Plus, EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj swoje skreślenia z oficjalnymi komunikatami i dowiedz się, czy właśnie dołączyłeś do grona zwycięzców zgarniających najwyższe wygrane.

Studio lotto z maszyną do losowania Multi Multi z żółtymi kulami i logo na fioletowym tle oraz przezroczystym urządzeniem do losowania Mini Lotto z kolorowymi kulami, a wyniki tych gier sprawdzisz na naszym portalu.
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 30.06.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 20, 22, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 63, 64, 69, 71, 72, 75, 77, 80 oraz dodatkowo 64.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 30.06.2026

Godzina 14:00: 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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