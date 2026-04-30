Wyniki LOTTO 30.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki Lotto 30.04.2026
W losowaniu Lotto w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 3, 6, 16, 30, 38, 41.
Wyniki LottoPlus 30.04.2026
W losowaniu LottoPlus w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 3, 8, 25, 31, 34, 40.
Wyniki MultiMulti 30.04.2026
Godzina 14:00: 5, 14, 17, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 47, 48, 49, 60, 64, 66, 68, 73, 79 oraz dodatkowo 32.
Godzina 22:00: 6, 17, 23, 25, 32, 37, 38, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 67, 68, 70, 73, 78 oraz dodatkowo 50.
Wyniki EkstraPensja 30.04.2026
W losowaniu EkstraPensja w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 4, 12, 15, 20, 30 oraz dodatkowo 1.
Wyniki MiniLotto 30.04.2026
W losowaniu MiniLotto w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 13, 15, 27, 35, 36.
Wyniki Kaskada 30.04.2026
Godzina 14:00: 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24.
Godzina 22:00: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24.
Lotto 2026 - dni i godziny losowań
W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.
|Gra
|Dni losowań
|Godzina losowania
|Lotto
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00
|Lotto Plus
|wtorek, czwartek, sobota
|22:00 (po losowaniu Lotto)
|Multi Multi
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Mini Lotto
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Kaskada
|codziennie (pon.–niedz.)
|14:00 i 22:00
|Ekstra Pensja
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Ekstra Premia
|codziennie (pon.–niedz.)
|22:00
|Eurojackpot
|wtorek, piątek
|ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
|Keno
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:34–23:54
|Szybkie 600
|codziennie (pon.–niedz.)
|co 4 minuty 6:36–23:52