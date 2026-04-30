Wyniki LOTTO 30.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-04-30 23:17

Sprawdź wyniki LOTTO 30.04.2026 i przekonaj się, czy Twoje typy w Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto gwarantują Ci dzisiaj finansowy przełom. Zobacz, jakie liczby wygrały w Lotto 30 kwietnia 2026 roku i błyskawicznie porównaj je ze swoimi kuponami w poszukiwaniu wysokich wygranych. Miliony złotych czekają na nowych właścicieli, a poniższe liczby wskazują, czyja intuicja okazała się dzisiaj bezbłędna.

Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 30.04.2026

W losowaniu Lotto w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 3, 6, 16, 30, 38, 41.

Wyniki LottoPlus 30.04.2026

W losowaniu LottoPlus w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 3, 8, 25, 31, 34, 40.

Wyniki MultiMulti 30.04.2026

Godzina 14:00: 5, 14, 17, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 47, 48, 49, 60, 64, 66, 68, 73, 79 oraz dodatkowo 32.

Godzina 22:00: 6, 17, 23, 25, 32, 37, 38, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 67, 68, 70, 73, 78 oraz dodatkowo 50.

Wyniki EkstraPensja 30.04.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 4, 12, 15, 20, 30 oraz dodatkowo 1.

Wyniki MiniLotto 30.04.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 30 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 13, 15, 27, 35, 36.

Wyniki Kaskada 30.04.2026

Godzina 14:00: 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24.

Godzina 22:00: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
