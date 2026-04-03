Wyniki LOTTO 3.04.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-04-03 23:17

Sprawdź aktualne wyniki Lotto z piątku 3 kwietnia 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje szczęśliwe liczby pozwoliły Ci dzisiaj rozbić bank. Poniżej publikujemy zestawienie wylosowanych numerów dla gier EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj skreślone na kuponach wartości z oficjalnymi komunikatami i dowiedz się, czy wielka pula nagród trafiła prosto do Twoich rąk.

Autor: Robert Skowroński

Wyniki EuroJackpot 3.04.2026

W losowaniu EuroJackpot w dniu 3 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 9, 10, 18, 22, 37 oraz dodatkowo 1, 11.

Wyniki MultiMulti 3.04.2026

Godzina 14:00: 12, 16, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 45, 48, 49, 50, 57, 59, 61, 68, 74, 76 oraz dodatkowo 57.

Godzina 22:00: 6, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 27, 32, 34, 36, 58, 62, 63, 64, 67, 72, 77, 78, 80 oraz dodatkowo 78.

Wyniki EkstraPensja 3.04.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 3 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 5, 8, 16, 19, 35 oraz dodatkowo 2.

Wyniki MiniLotto 3.04.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 3 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 11, 22, 32, 35, 36.

Wyniki Kaskada 3.04.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 20, 21, 23.

Godzina 22:00: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
