Wyniki LOTTO 29.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-29 14:10

Sprawdź wyniki lotto dzisiaj 29 czerwca 2026 i przekonaj się, czy Twoje liczby w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto oznaczają wielkie pieniądze. Poniższe zestawienie pozwala błyskawicznie porównać skreślone numery z tymi, które padły w poniedziałkowych losowaniach. Dowiedz się natychmiast, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Twojej kieszeni i dołączyłeś do grona nowych zwycięzców.

Kupon Lotto z wybranymi liczbami leży na tle banknotów studolarowych, symbolizując nadzieję na wygraną. Sprawdź najnowsze wyniki losowań Lotto, Multi Multi i Eurojackpot oraz dni i godziny gier na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 29.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 6, 12, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 36, 39, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 66 oraz dodatkowo 66.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 29.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 29.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 29.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki