Wyniki LOTTO 28.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 28 czerwca 2026 i przekonaj się, czy to właśnie Twój kupon okazał się przepustką do wysokich wygranych. Zestawienie obejmuje najnowsze liczby dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj swoje skreślenia z dzisiejszymi wynikami losowania i błyskawicznie dowiedz się, czy los uśmiechnął się właśnie do Ciebie.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.