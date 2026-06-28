Wyniki LOTTO 28.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-28 14:09

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 28 czerwca 2026 i przekonaj się, czy to właśnie Twój kupon okazał się przepustką do wysokich wygranych. Zestawienie obejmuje najnowsze liczby dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj swoje skreślenia z dzisiejszymi wynikami losowania i błyskawicznie dowiedz się, czy los uśmiechnął się właśnie do Ciebie.

Podświetlony neon z logo LOTTO z niebieskim napisem i pomarańczowymi strzałkami oraz gwiazdami, umieszczony na starej kamienicy. Obok widoczne elementy innej reklamy. Na naszym portalu możesz sprawdzić aktualne wyniki losowań gier LOTTO.
Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 28.06.2026

Godzina 14:00: 8, 10, 11, 17, 19, 23, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 53, 54, 63, 65, 66, 68, 76, 79 oraz dodatkowo 8.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 28.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 28.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 28.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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