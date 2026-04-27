Wyniki LOTTO 27.04.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-04-27 23:16

Sprawdź, jakie liczby wygrały w Lotto 27.04.2026 w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Poniżej publikujemy zestawienie trafień z poniedziałku 27 kwietnia 2026 roku, które wyłonią dzisiejszych zwycięzców i posiadaczy szczęśliwych kuponów. Przekonaj się, czy fortuna uśmiechnęła się do Ciebie i to właśnie w Twoje ręce trafiła główna wygrana.

Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 27.04.2026

Godzina 14:00: 4, 7, 21, 25, 31, 35, 38, 41, 45, 47, 48, 50, 53, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 79 oraz dodatkowo 38.

Godzina 22:00: 1, 5, 12, 19, 24, 35, 36, 44, 45, 47, 50, 54, 62, 67, 68, 69, 70, 75, 78, 80 oraz dodatkowo 67.

Wyniki EkstraPensja 27.04.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 27 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 6, 16, 23, 29, 33 oraz dodatkowo 3.

Wyniki MiniLotto 27.04.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 27 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 16, 33, 36, 37, 42.

Wyniki Kaskada 27.04.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24.

Godzina 22:00: 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
