Wyniki LOTTO 26.06.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-26 14:10

Jakie liczby wygrały w Lotto w piątek 26.06.2026 roku i czy Twoje typy w grach EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada okazały się strzałem w dziesiątkę? Dzisiejsze wyniki publikujemy na bieżąco, dając Ci natychmiastową odpowiedź na pytanie o status Twojego kuponu w walce o miliony. Porównaj swoje skreślenia z oficjalnymi zestawieniami i sprawdź, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dziś szczęście.

Kupon LOTTO z widocznymi wylosowanymi liczbami oraz charakterystyczne logo z napisem Lotto na niebiesko-żółtym tle. Sprawdź, czy Twoje typy wygrały w losowaniach EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada na naszym portalu.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 26.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 26.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 12, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 44, 48, 49, 53, 54, 59, 61, 62, 69, 76, 80 oraz dodatkowo 36.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 26.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 26.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 26.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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