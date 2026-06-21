Wyniki LOTTO 21.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-21 14:12

Sprawdź, jakie liczby wygrały w Lotto dzisiaj 21 czerwca 2026 roku w losowaniach MultiMulti, EkstraPensji, Kaskady oraz MiniLotto. Poniżej publikujemy oficjalne wyniki LOTTO 21.06.2026, które mogą przynieść Ci upragnioną fortunę i zmienić Twoją codzienność. Porównaj swoje skreślenia z wylosowaną pulą i przekonaj się, czy to właśnie Twój kupon okazał się dzisiaj szczęśliwy.

Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulkami z numerami, a kilka z nich wpada do przezroczystej rynienki. Tło w odcieniach fioletu i żółci. Sprawdź bieżące wyniki losowań Lotto na naszym portalu.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 21.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 17, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 45, 50, 51, 53, 58, 59, 63, 67, 73, 78 oraz dodatkowo 63.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 21.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 21.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 21.06.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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