Wyniki LOTTO 19.06.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-19 13:30

Sprawdź wyniki Lotto 19.06.2026 i dowiedz się, czy szczęśliwe liczby w EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensji, Kaskadzie oraz Mini Lotto padły właśnie na Twoim kuponie. Właśnie tutaj znajdziesz aktualne zestawienie dzisiejszych losowań, które pozwoli Ci błyskawicznie zweryfikować trafione numery. Przekonaj się, czy fortuna uśmiechnęła się do Ciebie i czy dzisiejsza pula nagród trafi bezpośrednio do Twojej kieszeni.

Żółte kule z numerami gotowe do losowania gier liczbowych, ułożone w przezroczystej maszynie losującej. W tle widoczny niewyraźny napis Mini Lotto na zielonym tle. Sprawdź najnowsze wyniki i szczegóły losowań na naszym portalu.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki EuroJackpot 19.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 19.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 19.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 19.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 19.06.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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