Wyniki LOTTO 17.05.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-17 15:10

Wyniki LOTTO 17.05.2026 to kompletne zestawienie szczęśliwych liczb z dzisiejszych losowań MultiMulti, EkstraPensji, Kaskady i MiniLotto. Porównaj swoje typy z oficjalnie wylosowanymi numerami i dowiedz się, czy to właśnie do Ciebie trafi dzisiejsza wygrana. Przekonaj się bez zbędnego czekania, czy Twoje skreślenia pokrywają się z tymi, które wskazały maszyny losujące.

Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 17.05.2026

Godzina 14:00: 4, 11, 12, 21, 26, 27, 33, 35, 40, 41, 47, 52, 53, 56, 59, 64, 69, 71, 77, 78 oraz dodatkowo 12.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 17.05.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 17.05.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 17.05.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
