Wyniki LOTTO 15.06.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-15 14:13

Sprawdź wyniki Lotto 15.06.2026 i dowiedz się, czy wytypowane przez Ciebie liczby w Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskadzie oraz Mini Lotto oznaczają wysoką wygraną. Poniżej znajdziesz dzisiejsze wyniki wszystkich losowań zestawione w jednym miejscu dla Twojej wygody. Porównaj skreślone na kuponie numery z wylosowanymi kulami i przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dzisiaj szczęście.

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Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 15.06.2026

Godzina 14:00: 52, 61, 68, 35, 78, 4, 9, 74, 32, 27, 40, 37, 72, 67, 70, 24, 14, 2, 53, 80 oraz dodatkowo 80.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 15.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 15.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 15.06.2026

Godzina 14:00: 6, 13, 24, 17, 21, 19, 18, 8, 4, 23, 9, 2.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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