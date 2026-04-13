Wyniki LOTTO 13.04.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-04-13 15:10

Zastanawiasz się, jakie Wyniki Lotto 13.04.2026 mogą zmienić Twoją finansową przyszłość? Poniżej znajdziesz aktualne zestawienie wylosowanych liczb dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swoje skreślenia z oficjalnymi komunikatami i przekonaj się, czy to właśnie Ty zgarniesz dzisiejsze nagrody.

Wyniki MultiMulti 13.04.2026

Godzina 14:00: 7, 8, 13, 16, 17, 31, 33, 35, 38, 42, 50, 51, 53, 54, 61, 64, 66, 67, 68, 73 oraz dodatkowo 51.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 13.04.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 13.04.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 13.04.2026

Godzina 14:00: 2, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
