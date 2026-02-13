Wyniki LOTTO 13.02.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki EuroJackpot 13.02.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 13.02.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 8, 20, 21, 24, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 48, 51, 55, 61, 66, 72, 80 oraz dodatkowo 5.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 13.02.2026

Wyniki MiniLotto 13.02.2026

Wyniki Kaskada 13.02.2026

Godzina 14:00: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.