Wyniki LOTTO 1.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-01 14:11

Jakie liczby padły w Lotto w środę 1 lipca 2026 roku w losowaniach MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto? Przekonaj się, czy Twoje szczęśliwe skreślenia pokrywają się z oficjalnymi komunikatami i czy to właśnie Ty zgarniasz dzisiejszą pulę nagród. Poniżej publikujemy zestawienie zwycięskich liczb, które decydują o tym, do czyjej kieszeni trafią pieniądze z dzisiejszych gier.

Szyld z logo Lotto na ścianie budynku. Wyniki losowań z 1 lipca 2026 roku sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 1.07.2026

Godzina 14:00: 5, 9, 11, 12, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 46, 50, 55, 58, 60, 66, 73, 75, 80 oraz dodatkowo 35.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 1.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 1.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 1.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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