Wyniki EuroJackpot, Mini Lotto i Ekstra Pensji (16.10.2026). Koniec z szukaniem promocji czy dalej parówki na kolację?

Redakcja se.pl
2026-10-16 13:35

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 16 października 2026 i przekonaj się, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie. Piątkowy wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy twoje życie właśnie nabrało luksusowego tempa. Zamiast planować sobotnie sprzątanie, być może zaczniesz już rezerwować loty w stronę słońca i palm.

Szyld reklamowy Lotto na elewacji budynku. O wynikach losowania z 16 października przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 16.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 16.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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