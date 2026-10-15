Wyniki Lotto i Lotto Plus z 15.10.2026. Pora sprawdzić, czy kupujesz wyspę, czy zostajesz przy mrożonej pizzy

Czas przestać wpatrywać się w rachunki i zerknąć na wyniki lotto z czwartku 15 października 2026 roku. W dzisiejszych grach stawką są miliony, stała wypłata w Ekstra Pensji oraz szybkie wygrane w Multi Multi, Mini Lotto czy Kaskadzie. Sprawdź, czy twoje liczby sprawią, że szef dowie się o twoim wypowiedzeniu jeszcze przed końcem dzisiejszej zmiany.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.