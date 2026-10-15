Pogoda w Lublinie: 16-18 października

Najbliższe dni w Lublinie upłyną pod znakiem stabilnej, jesiennej aury, choć nie bez pewnych zmian. Przez cały weekend nie należy spodziewać się opadów deszczu, co jest dobrą informacją dla planujących aktywności na zewnątrz. Niebo będzie jednak w większości zasłonięte przez chmury, a poszczególne dni przyniosą drobne różnice w temperaturze i sile wiatru.

Spokojny, choć chłodny początek weekendu

Piątek, 16 października, przywita mieszkańców Lublina dużym zachmurzeniem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 11 stopni Celsjusza. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą w okolice 5°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 1 m/s.

Sobota, 17 października, przyniesie bardzo podobne warunki w ciągu dnia. Maksymalna temperatura utrzyma się na poziomie około 11°C, a niebo wciąż będzie szczelnie pokryte chmurami. Kluczowa okaże się jednak noc z soboty na niedzielę, która zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend. Słupki rtęci mogą spaść do zaledwie 3 stopni. Wiatr, podobnie jak w piątek, będzie niemal nieodczuwalny.

Niedziela cieplejsza, ale bardziej wietrzna

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, 18 października, która okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura w dzień wzrośnie do około 12°C, a noc będzie znacznie łagodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 7 stopni. Tej poprawie towarzyszyć będzie jednak wyraźna zmiana w sile wiatru, który osiągnie prędkość około 3 m/s. Mimo wyższej temperatury, odczucie chłodu może być potęgowane przez mocniejsze podmuchy.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Brak deszczu to dobra wiadomość dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie. Weekendowa aura w Lublinie będzie sprzyjać spacerom po parkach czy historycznych częściach miasta, choć warto pamiętać o ciepłym ubraniu, zwłaszcza podczas najchłodniejszej nocy z soboty na niedzielę. Zachmurzone niebo może zachęcać również do spędzenia czasu wewnątrz – w kinach, muzeach czy przytulnych kawiarniach. W niedzielę, ze względu na silniejszy wiatr, plany na świeżym powietrzu mogą wymagać dodatkowej ochrony przed chłodem.

Dane pogodowe: OpenWeather