Wyniki Multi Multi, Mini Lotto i Ekstra Pensji z 14.10.2026. Czas na rzucenie papierami czy znowu tylko mrożona pizza?

Wyniki Lotto dzisiaj 14 października 2026 roku to dla wielu jedyna szansa, by zamiast korków w drodze do biura wybrać błękitną wodę na krańcu świata. Wystarczy kilka trafionych liczb w Mini Lotto, Kaskadzie lub Multi Multi, żeby twoje finanse złapały potężny oddech. Sprawdź, czy dzisiejsze losowania okażą się dla ciebie łaskawe i pozwolą w końcu zaszaleć bez patrzenia na ceny.

Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.