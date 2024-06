Wygrana w Lotto. Polak nowym milionerem. Farciarz wydał tyle, co za pączka i teraz jest krezusem

Pijana Paulina wsiadła do auta. Wiozła męża i córeczkę. Doszło do tragedii. Dawid nie miał szans

Lotto to najpopularniejsza gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 3 złote. Za te pieniądze można wygrać miliony złotych. Losowania Lotto odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. W czwartek (20 czerwca) w losowaniu Lotto padła główna wygrana. Farciarz trafił wszystkie sześć liczb: 4, 12, 13, 14, 22 i 32 rozbijając w ten sposób kumulację. Szczęśliwy zakład został kupiony w punkcie LOTTO przy ul. Rynek 10 w Tomaszowie Lubelskim. To najwyższa do tej pory wygrana odnotowana w tym mieście. Mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego samodzielnie skreślił liczby na kuponie.

Co ciekawe, w tym samym dniu padła główna wygrana w Lotto Plus. Ktoś w Prabutach wygrał okrągły milion złotych. Przypominamy, że aby wygrać w Lotto Plus trzeba dopłacić złotówkę do zakładu.

W ten piątek (21.06) będzie kolejna wielka okazja na "zarobienie" dużych pieniędzy. W losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie aż 190 milionów złotych.

