Wydał 10 zł i ustawił się na dwie dekady. To największy farciarz we wsi. Każdy będzie mu zazdrościł pensji

W niedużej wsi Wisznice w woj. lubelskim odnotowano ogromną wygraną w Ekstra Pensji. Osoba, która poprawnie skreśliła liczby, przez wiele lat raczej nie będzie musiała martwić się o pieniądze. W czwartek (30 marca) odnotowano tam główną wygraną w wysokości 10 tys. zł wypłacanych co miesiąc i to przez 20 lat. Ktoś poprawnie wytypował 6 liczb (3, 7,16, 22, 28 + 4) dopłacając do zakładu i grając o podwójną stawkę. Ryzyko się opłaciło. Szczęśliwy los został kupiony w punkcie Lotto przy ul. Warszawskiej 75. Przypominamy, że jeden zakład w Ekstra Pensji kosztuje 5 zł, ale gdy zwiększamy stawkę, musimy dopłacić.

