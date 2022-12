i Autor: Materiały prasowe

Wysoka wygrana

Ale fart! Główna wygrana w Ekstra Pensji. Gracz ustawił się na 20 lat!

To się nazywa mieć szczęście. W ostatnim losowaniu Ekstra Pensji (1 grudnia) padła główna wygrana. Gracz z Lublina trafił komplet liczb, co dało mu olbrzymią wygraną: 5 tys. złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zobaczcie, gdzie został kupiony szczęśliwy zakład.