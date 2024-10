Tomasz zabił swoją matkę. 36-latek mówił, że miała do niego pretensje. Skąd skazał go na 18 lat więzienia

Czy 1 listopada w piątek obowiązuje post? Wszystkich Świętych 2024

Dzień Wszystkich Świętych to dla wielu wiernych w naszym kraju jeden z najważniejszych dni w roku. W kościele jest to bowiem uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Co roku dzień ten obchodzony jest 1 listopada. Tegoroczne świętowanie wypada w piątek, czyli w dzień kiedy to katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Czy na Wszystkich Świętych również trzeba zachować dyspensę? By rozwikłać tę zagwozdkę, warto spojrzeć do prawa kanonicznego, które mówi jasno, jak należy się zachować. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Czy 1 listopada można jeść mięso? Prawo kanoniczne zawiera odpowiedź

Czy na Wszystkich Świętych obowiązuje post? To pytanie przed 1 listopada zadaje sobie wielu wiernych. Okazuje się bowiem, że kościół ma ustalone dni, w których należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, lecz czy nawet w dzień Wszystkich Świętych trzeba zachować dyspensę?

Ku zdziwieniu wielu, tego dnia obowiązują nieco inne zasady dotyczące postu, niż zazwyczaj. Zgodnie z zapisem numer 1251 w Prawie Kanoniczym, 1 listopada wierni nie muszą zachowywać dyspensy, bowiem wypada wówczas święto.

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość - brzmi kanon 1251.