Wszystkich Świętych 2023. Szokująca cena za piękną wiązankę. Czy kogokolwiek na to stać?!

Słowem, odbyło wielkie sprzątanie, którego aura okazała się sprzymierzeńcem. Uprzątnięcie starych wieńców i zniczy, mycie pomnika i obowiązkowo wypastowanie go specjalnym preparatem - takie obrazki można było liczyć w dziesiątkach. Wprawdzie coraz popularniejsze jest zlecanie tych zajęć specjalistom (sporo ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i w Internecie, ceny od 100 zł, w wielu przypadkach można dostać fakturę VAT) to w przewadze są ci, którzy robią to sami. - Od lat umawiam się na mycie grobu rodziców z bratem. To okazja do wspólnego spędzenia kilkudziesięciu minut i swobodnej rozmowy o codziennościach w ich obecności. 1 listopada takie luźne pogaduchy ze szmatą w ręce już nie wypadają - opowiada Dorota (41 l.), która na grób przy ul. Unickiej przywiozła zestaw preparatów. W ubiegłym roku zapłaciła za wszystko prawie 80 zł, ale starczy na kilka lat. - W tym roku byłoby już drożej, zresztą tak jest ze wszystkim - dodaje.

Ceny zniczy i kwiatów przy cmentarzach w Lublinie

Niestety, ma rację. Przy wejściach na lubelskie nekropolie ustawili się już sprzedawcy zniczy, wiązanek i kwiatów. - Dzisiaj kupuję w hurcie za tyle, co sprzedawałem dwa lata temu - tłumaczy jeden z nich. Najtańsze światełko to koszt 5 złotych, licha wiązaneczka 30 złotych. Po drugiej stronie tabeli ceny liczy się już w setkach: piękna, artystyczna wiązanka kosztuje nawet... 400 zł. - Robię sama, zresztą nie tylko ja - dopowiada kobieta przeglądająca ofertę i szacuje, że zaoszczędziła jakieś 150 zł. - Ale swoje w kolejce do hurtowni takich artykułów musiałam odstać. Ruch mają wielki.

Ruch panuje także na ulicach dojazdowych do cmentarzy, a zaparkowanie auta (zwłaszcza przy cmentarzu przy ul. Unickiej jest trudne). Zawsze można zostawić auto gdzieś dalej i zrobić sobie spacer. Policjanci apelują przy tym o tym, aby dbać o swoje mienie. - Parkując samochód przy nekropoliach pamiętajmy, by nie pozostawiać w nim żadnych wartościowych przedmiotów, gdyż zostawione na widoku mogą się stać się łatwym łupem dla włamywacza - apeluje kom. Anna Kamola z KWP w Lublinie i dodaje, że to samo winno obowiązywać nas już na terenie cmentarza. - Złodzieje wykorzystując nasze roztargnienie czy zamyślenie, kradną pozostawione na grobach torebki, czy saszetki. Dlatego nie stwarzajmy im tzw. przysłowiowej okazji. Nie zabierajmy ze sobą na cmentarz dużych kwot pieniędzy, biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów.

Jak co roku w okresie dnia Wszystkich Świętych na ulicach pojawią się dodatkowe policyjne patrole, które nie tylko będą dbały o nasze bezpieczeństwo, ale także służyły pomocą. Niezależnie od tego warto pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych.

Piękna pogoda zachęcała do cmentarnych porządków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.