Wraca zielona perełka Lublina. Otwarcie już w kwietniu

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie gotowy na nowy sezon

Miłośnicy przyrody mogą już planować wiosenne wycieczki. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie zostanie ponownie udostępniony dla spacerowiczów w niedzielę, 12 kwietnia. Tegoroczny sezon turystyczny potrwa aż do 31 października 2026 roku.

To popularne miejsce rokrocznie przyciąga rzesze mieszkańców oraz przyjezdnych. Malownicze ścieżki, ogromna kolekcja flory i strefy sprzyjające relaksowi czynią ten teren jednym z najatrakcyjniejszych punktów na mapie miasta.

Wiosna w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Pierwsze kwiaty cieszą oko

Nowy sezon startuje w idealnym momencie, ponieważ na terenie obiektu widać już wyraźne zwiastuny wiosny. Przestrzeń nabrała wyjątkowego charakteru dzięki zakwitającym właśnie magnoliom, zawilcom, narcyzom oraz tulipanom.

– Zakwitły między innymi magnolie, zawilce, narcyzy, czy tulipany. Robi się coraz bardziej wiosennie i kolorowo. Szykujemy dla odwiedzających wiele atrakcji. Przygotowujemy o 10 spacer z przewodnikiem panią Magdaleną Plutą. Podczas dwóch godzin eksplorowania magicznego ogrodu uczestnicy poznają ciekawostki o roślinach, które zakwitają jako pierwsze – mówi Katarzyna Skałecka, p.o. rzecznika UMCS.

Wspomniane oprowadzanie z przewodnikiem odbędzie się w samym dniu otwarcia, dając uczestnikom szansę na zgłębienie największych tajemnic tego urokliwego miejsca na mapie Lublina.

Wydarzenia w Ogrodzie Botanicznym UMCS na cały 2026 rok

Wznowienie działalności to również inauguracja bogatego sezonu kulturalno-oświatowego. W przestrzeniach Dworku Kościuszków zaprezentowane zostaną premierowe ekspozycje rzeźb i obrazów, które uatrakcyjnią wiosenny spacer.

W harmonogramie na rok 2026 zaplanowano między innymi:

comiesięczne, tematyczne spacery z przewodnikiem (w każdą pierwszą niedzielę miesiąca),

uroczyste otwarcia wystaw fotograficznych i malarskich,

zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych,

imprezy na świeżym powietrzu i liczne inicjatywy towarzyszące.

Jak zaznaczają przedstawiciele obiektu, program skonstruowano w taki sposób, by zadowolić zarówno poszukiwaczy spokoju, jak i osoby spragnione botanicznej wiedzy.

Lubelski ogród stanowi unikalną przestrzeń łączącą zdobywanie wiedzy z kulturą i błogim wypoczynkiem. Co roku placówka gromadzi tysiące gości, oferując im możliwość bliskiego obcowania z przyrodą w centrum aglomeracji.

Tegoroczna oferta zapowiada się niezwykle interesująco, a sprzyjająca pogoda to doskonały pretekst do zaplanowania pierwszej przechadzki. Warto również dodać, że z Lublina ruszyły właśnie dwa nowe, wakacyjne połączenia lotnicze, co z pewnością przyciągnie do miasta kolejnych turystów.

Wiosenny spacer po bydgoskim Ogrodzie Botanicznym UKW

