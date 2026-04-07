Wraca zielona perełka Lublina. Otwarcie już w kwietniu

Marta Grabiec
2026-04-07 12:31

Jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji w Lublinie budzi się do życia po zimowej przerwie. Ogród Botaniczny UMCS zaprasza spacerowiczów już od 12 kwietnia 2026 roku. Na gości czekają tysiące roślin, wiosenne kompozycje kwiatowe oraz obfity harmonogram wydarzeń towarzyszących.

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie gotowy na nowy sezon

Miłośnicy przyrody mogą już planować wiosenne wycieczki. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie zostanie ponownie udostępniony dla spacerowiczów w niedzielę, 12 kwietnia. Tegoroczny sezon turystyczny potrwa aż do 31 października 2026 roku.

To popularne miejsce rokrocznie przyciąga rzesze mieszkańców oraz przyjezdnych. Malownicze ścieżki, ogromna kolekcja flory i strefy sprzyjające relaksowi czynią ten teren jednym z najatrakcyjniejszych punktów na mapie miasta.

Wiosna w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Pierwsze kwiaty cieszą oko

Nowy sezon startuje w idealnym momencie, ponieważ na terenie obiektu widać już wyraźne zwiastuny wiosny. Przestrzeń nabrała wyjątkowego charakteru dzięki zakwitającym właśnie magnoliom, zawilcom, narcyzom oraz tulipanom.

– Zakwitły między innymi magnolie, zawilce, narcyzy, czy tulipany. Robi się coraz bardziej wiosennie i kolorowo. Szykujemy dla odwiedzających wiele atrakcji. Przygotowujemy o 10 spacer z przewodnikiem panią Magdaleną Plutą. Podczas dwóch godzin eksplorowania magicznego ogrodu uczestnicy poznają ciekawostki o roślinach, które zakwitają jako pierwsze – mówi Katarzyna Skałecka, p.o. rzecznika UMCS.

Wspomniane oprowadzanie z przewodnikiem odbędzie się w samym dniu otwarcia, dając uczestnikom szansę na zgłębienie największych tajemnic tego urokliwego miejsca na mapie Lublina.

Wydarzenia w Ogrodzie Botanicznym UMCS na cały 2026 rok

Wznowienie działalności to również inauguracja bogatego sezonu kulturalno-oświatowego. W przestrzeniach Dworku Kościuszków zaprezentowane zostaną premierowe ekspozycje rzeźb i obrazów, które uatrakcyjnią wiosenny spacer.

W harmonogramie na rok 2026 zaplanowano między innymi:

  • comiesięczne, tematyczne spacery z przewodnikiem (w każdą pierwszą niedzielę miesiąca),
  • uroczyste otwarcia wystaw fotograficznych i malarskich,
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych,
  • imprezy na świeżym powietrzu i liczne inicjatywy towarzyszące.

Jak zaznaczają przedstawiciele obiektu, program skonstruowano w taki sposób, by zadowolić zarówno poszukiwaczy spokoju, jak i osoby spragnione botanicznej wiedzy.

Lubelski ogród stanowi unikalną przestrzeń łączącą zdobywanie wiedzy z kulturą i błogim wypoczynkiem. Co roku placówka gromadzi tysiące gości, oferując im możliwość bliskiego obcowania z przyrodą w centrum aglomeracji.

Tegoroczna oferta zapowiada się niezwykle interesująco, a sprzyjająca pogoda to doskonały pretekst do zaplanowania pierwszej przechadzki. Warto również dodać, że z Lublina ruszyły właśnie dwa nowe, wakacyjne połączenia lotnicze, co z pewnością przyciągnie do miasta kolejnych turystów.

Wiosenny spacer po bydgoskim Ogrodzie Botanicznym UKW
Lublin: Matka zabiła trójkę dzieci. Paulina N. udusiła Alana, Lenę i Nadię. Była niepoczytalna
