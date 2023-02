Wóz strażacki odholowany na parking. Pijany właściciel musiał się gęsto tłumaczyć

Przyjechał do apteki

Działo się to w czwartek kilka minut po godzinie 19. Policjanci dostali zgłoszenie, że w miejscowości Białka, w gminie Radzyń Podlaski, wozem strażackim jadą nieumundurowani mężczyźni. - Wysłany na miejsce patrol drogówki zauważył opisywany pojazd i zatrzymał do kontroli. Wówczas okazało się, że za kierownicą strażackiego Stara W 200 siedzi 23-letni mężczyzna. Mieszkaniec gminy Drelów nie posiadał stosownych uprawnień do kierowania, a kierowany przez niego Star wyposażony jest w urządzenia pojazdu uprzywilejowanego. Dodatkowo w samochodzie kierujący przewoził trzech pijanych pasażerów. Jeden z nich okazał się właścicielem strażackiego wozu - informuje podkomisarz Piotr Mucha, oficer prasowy KPP Radzyń Podlaski.

Przejażdżka wozem strażackim

Okazało się, że strażacki Star został zakupiony przez 32-latka z gminy Drelów w celach kolekcjonerskich i nie stanowi wyposażenia żadnej jednostki Straży Pożarnej. Użytkowanie wozu tłumaczył chęcią przejażdżki po okolicznych miejscowościach. - Mundurowi ustalili również, że pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami kontrola drogowa zakończyła się odholowaniem samochodu na parking strzeżony - dodaje oficer prasowy.

Kierowca i właściciel odpowiedzą przed sądem

Wkrótce zarówno kierujący jak i właściciel wozu strażackiego za popełnione wykroczenia będą odpowiadać przed sądem. 23-latek odpowie za jazdę bez wymaganych uprawnień, a 32-latek za udostępnienie samochodu osobie nieposiadającej stosownych uprawnień, a także bezprawne posiadanie w pojeździe sygnałów pojazdów uprzywilejowanego.

