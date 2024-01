Nie czuje się winny

Włodawa. Jan zaatakował Barbarę siekierą. "Jesteśmy sąsiadami jak z obrazka". Usłyszał wyrok

No i wszystkie tłumaczenia na nic! Jan D. (73 l.) z Włodawy (woj. lubelskie) z błyskiem w oku i skrzącym od humoru głosem przekonywał Sąd Okręgowy w Lublinie, że on uwielbia swą sąsiadeczkę Barbarę P. (57 l.) i za nic w świecie nie byłby zdolny zrobić jej krzywdy, a co dopiero próbować roztrzaskać jej głowę siekierą. I choć tłumaczył to całym sobą, słowa krasząc perlistym śmiechem i obficie gestykulując, sąd przekonać się nie dał.