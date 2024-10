Wjechała prosto pod pociąg! Samochód całkiem zmiażdżony

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Grabowie Szlacheckim. Z osobowego volkswagena niemal nic nie zostało, nie żyje kobieta

Zdarza ci się czasami przejeżdżać przez przejazd kolejowy bez stuprocentowego upewnienia się, że nie nadjeżdża żaden pociąg? Jeden rzut oka na te przerażające zdjęcia powinien wystarczyć, by następnym razem zatrzymać się bezwzględnie przed znakiem STOP. Ta 50-letnia kobieta nie zrobiła tego, a skutki są tragiczne. Policjanci z Lubelszczyzny pokazali na zdjęciach z dzisiejszego (5 października) wypadku, jak kończy się niefrasobliwość na przejeździe kolejowym. Co dokładnie się wydarzyło? Około godziny 9. rano z nieustalonych przyczyn mieszkanka powiatu ryckiego na przejeździe kolejowym w miejscowości Grabów Szlachecki wjechała volkswagenem prosto pod nadjeżdżający pociąg pasażerski. 50-latka nie miała żadnych szans. Zginęła na miejscu, a z jej samochodu niemal nic nie zostało.

Kierująca autem jedyną ofiarą wypadku. Nikt spośród pasażerów pociągu nie ucierpiał w wyniku zderzenia

"Zderzenie samochodu osobowego i pociągu na przejeździe kolejowym w miejscowości Grabów Szlachecki na drodze gminnej relacji Czernic - Rzyczyna - Grabów Rycki! Droga jest zablokowana. Apelujemy o stosowanie się do poleceń służb będących na miejscu zdarzenia" - piszą policjanci z Ryków w mediach społecznościowych. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została przeciągnięta po torach kolejowych przez pociąg aż przez kilkaset metrów. Nikt spośród pasażerów pociągu na szczęście nie ucierpiał w wyniku zderzenia i gwałtownego hamowania składu. Wszyscy przesiedli się do innego pociągu zapewnionego przez PKP, następnie wstrzymano ruch kolejowy na trasie, na której doszło do tragedii. Sekcja zwłok kierującej volkswagenem być może rzuci jakieś nowe światło na to, co dokładnie wydarzyło się w Grabowie Szlacheckim.

