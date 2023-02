Wjechał skodą do pokoju, gdzie spali ludzie. 23-latek zatrzymany

Do bardzo groźnie wyglądającej sytuacji doszło w sobotę, 18 lutego. 23-latek, który kierował skodą, w pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem i wjechał w dom w miejscowości Strzyżów, w województwie lubelskim. Siła uderzenia była na tyle mocna, że auto przebiło się do pokoju, gdzie spali ludzie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Surowe konsekwencje grożą natomiast 23-letniemu kierowcy, który spowodował wypadek. Okazało się bowiem, że co prawda nie był pod wpływem alkoholu, ale znajdował się pod wpływem narkotyków. - Została od niego pobrana krew do badań. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.23-latek trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce odpowie przed sądem - czytamy na stronie internetowej lubelskiej policji.

