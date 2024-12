Wszyscy myślą, że to grzech

Sylwester z TV Republika 2024. Będzie wielka impreza

Koncerty sylwestrowe cieszą się popularnością wśród Polaków. Co ciekawe, do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że takie wydarzenia robi tylko Polsat, Telewizja Polska i swego czasu również TVN. Tym razem jednak do tego grona dołącza również TV Republika, która organizuje imprezę sylwestrową w Chełmie na Lubelszczyźnie. Wiemy już, że zabawę poprowadzi Rafał Patyra, Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Kto jednak wystąpi na scenie? Jakich gwiazd można się spodziewać?

Sylwester TV Republika w Chełmie. Kto wystąpi na scenie? Znamy wszystkie gwiazdy

"Wystrzałowy Sylwester w Republice" zdołał już wywołać mnóstwo kontrowersji, lecz wychodzi na to, że koniec końców impreza może być strzałem w dziesiątkę dla wszystkich fanów disco polo! Okazuje się bowiem, że na scenie królować będzie właśnie muzyka tego typu, a wykonają ją prawdziwe ikony. Wiadomo już, że koncert zagra między innym znany i lubiany zespół "Piękni i Młodzi", który ma na swoim koncie wiele hitów, np. "Kocham się w Tobie". Zadowoleni będą również fani zespołu Bayer Full, bowiem on także pojawi się na scenie. Na jakie jeszcze występy można liczyć?

