Wielki Sylwester TV Republika nadchodzi. Te gwiazdy wystąpią na scenie

"A co, zabijesz mnie?". To były ostatnie słowa Mariusza. Ewa ugodziła go nożem, bo nie chciał jej pomóc

Spis treści

Sylwester 2024/2025 koncerty w telewizji. Polsat i TVP to nie koniec!

Koncerty organizowane przez takie stacje jak Polsat czy TVP co roku cieszą się popularnością. Część Polaków bawi się na miejscu pod samą sceną, a inni pozostają w domowym zaciszu i oglądają na telewizorach występy gwiazd. Co ciekawe, w tym roku imprezy sylwestrowe organizowane przez Polsat i TVP będą miały konkurencję, bowiem do grona stacji, które organizują wydarzenie tego typu, dołącza Telewizja Republika!

TV Republika zorganizuje swojego sylwestra

Sylwester z TV Republika ma odbyć się w Chełmie w województwie lubelskim. Władze miasta bardzo ucieszyły się z propozycji, bowiem to dla miejscowości ogromna promocja i swego rodzaju wyróżnienie. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, na koniec grudnia Chełm ma stać się więc prawdziwą stolicą disco polo, a całą zabawę ma poprowadzić Anna Popek oraz Rafał Patyra. Co ciekawe, stacja miała w planach zatrudnić Joannę Kurską do poprowadzenia imprezy, lecz ta najprawdopodobniej nie wyraziła na to zgody.

Kto wystąpi na Sylwestrze w TV Republika? Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy

Nowy Rok Telewizja Republika ma w planach powitać w wielkim stylu. Niestety na ten moment stacja nie podała zbyt wielu szczegółów co do samej organizacji wydarzenia, lecz portal "Świat Gwiazd" donosi, iż na scenie nie zabraknie dobrze znanych osobistości. Kto więc zaśpiewa dla publiczności w Chełmie? W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej informacji.

Artykuł będzie aktualizowany.