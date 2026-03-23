Wielkanoc czuć w Lublinie. Jarmark przyciągnął tysiące mieszkańców

Marta Grabiec
Mariusz Mucha
2026-03-23 15:18

Wielkanoc coraz bliżej. W Lublinie atmosferę zbliżających się świąt czuć wyraźnie dzięki Jarmarkowi Wielkanocnemu, który rozlokował się na Placu Zamkowym. Dopisali zarówno kupcy, jak i kupujący, a swoje zrobiła także aura – w słoneczny, choć niezbyt gorący weekend pod lubelskim zamkiem zjawiły się tysiące lublinian.

Stragany pełne smaków

Na straganach rozstawionych w części placu przy schodach prowadzących do zamku było w czym wybierać. Wprawdzie mięsne wiktuały, które oferowali wytwórcy tradycyjnych wędlin, mogłyby do Wielkanocy stracić wiele ze swego powabu, ale od czego zamrażarka?

– Polędwiczka jest nawet smaczniejsza i bardziej krucha po przemrożeniu – przekonywała koleżankę kupująca smakołyki kobieta.

Co innego mazurki i kołacze, których wielki wybór czekał na innym straganie.

– Co tam do świąt, w wakacje będzie się pan nimi zajadał – zachwalał sprzedawca i zarazem wytwórca smakowitości z północy Polski.

Raczej nie kłamał – daty ważności widniejące na mazurkach rzeczywiście sięgały kanikuły.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

Ozdoby na świąteczny stół

Także ci, którzy przyszli na jarmark nie tylko po strawę, nie wyszli z placu zawiedzeni. Koszyczki na święconkę, kurczaczki, zapachowe świeczki w kształcie jajek – było wszystko.

Nie zabrakło także tego, bez czego nie wyobrażamy sobie Wielkanocy: pisanek. I to bardzo oryginalnych. Z Wielkopolski do Lublina przyjechały pisanki wykonane z ceramiki – z tworzywa identycznego z tym, które wykorzystuje się do produkcji talerzy. W zależności od wielkości kosztują od 30 do 50 zł za sztukę.

– W Wielkopolsce są bardzo popularne. Zajmuję się ich wytwarzaniem od 20 lat – mówi właścicielka manufaktury.

Małe dzieła sztuk

Ceramiczne ozdoby swoje ważą, ale zupełnie inne wrażenie robią przecudnej urody pisanki wykonane z prawdziwych wydmuszek jaj. Filigranowe cacuszka przywiozła do Lublina pani Dorota z Roztocza

Przez 10 lat doszła do prawdziwej perfekcji, a każde jajko to małe dzieło sztuki.

– Wszystko robię sama, od początku do końca – zapewnia artystka.

W ofercie ma wydmuszki kurze w cenie 25 zł za sztukę oraz gęsie – po 40 zł. Dla posiadaczy zasobniejszych portfeli przygotowano coś wyjątkowego – jaja strusie. Bagatela, po 450 zł za sztukę…

Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy uważasz, że ceny na jarmarkach świątecznych są za wysokie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki