Wielka przemiana Glinianek. Wydadzą miliony, by stworzyć nowe serce rekreacji w regionie

Wyłoniono wykonawcę przebudowy Glinianek

Najlepszą ofertę w ogłoszonym przetargu przedstawiło przedsiębiorstwo DAW-BRUK Dawid Sarzyński, mające siedzibę w Srebrzyszczu. Firma wyceniła swoje usługi na dokładnie 13 128 338,21 złotych, zdobywając przy tym komplet punktów w procedurze przetargowej. Co ważne, zaproponowana stawka okazała się niższa od zakładanego przez miasto budżetu, który opiewał na 14 465 627,22 złotych brutto.

W trakcie całego postępowania wpłynęło łącznie osiem ofert, z czego aż cztery zostały odrzucone przez komisję przetargową. Wybrany ostatecznie podmiot spełnił wszelkie narzucone kryteria formalne i jakościowe, co sprawiło, że jego propozycja nie mogła zostać wykluczona. To oznacza, że wyczekiwana inwestycja płynnie wkracza w kluczowy etap realizacji.

Rozmach prac nad zalewem Glinianki

Planowana inwestycja zakłada gruntowne zaadaptowanie obecnego zbiornika wodnego „Glinianki” na potrzeby turystyki i szeroko pojętej rekreacji. W harmonogramie robót znalazło się między innymi usunięcie dotychczasowych grobli celem połączenia akwenów, a także usypanie nowych i odpowiednie uformowanie dna kąpieliska. Dodatkowo wokół wody ma zostać wybudowanych łącznie 12 nowoczesnych pomostów.

To jednak nie wszystkie zaplanowane nowości. Władze przewidziały również wzniesienie obiektu gastronomicznego oraz pełnego zaplecza dla przyszłego pola kempingowego, w tym węzłów sanitarnych, kuchni i portierni. Oprócz tego na terenie Glinianek powstanie rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna, w skład której wejdzie wielofunkcyjne boisko, plenerowa siłownia, piaszczyste boisko do siatkówki, pełnowymiarowy kort tenisowy oraz przestrzenie zabaw dla najmłodszych.

Cały teren zyska bogate wyposażenie w postaci elementów małej architektury: wygodnych ławek, relaksujących hamaków, zadaszonych altan, stref do grillowania oraz licznych stojaków na rowery. Oczywiście nie zapomniano o nowoczesnym oświetleniu, systemie monitoringu i kompleksowych nasadzeniach nowej zieleni.

Glinianki częścią większego planu dla regionu

Przebudowa Glinianek to zaledwie jeden z elementów znacznie potężniejszego projektu, noszącego nazwę „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”. Inicjatywa ta obejmuje swoimi działaniami również tereny zlokalizowane w obrębie gmin Kamień oraz Chełm, skupiając się w dużej mierze na zbiornikach wodnych Natalin i Żółtańce.

Głównym zamysłem tej szerokiej inwestycji jest dynamiczny rozwój lokalnej turystyki oraz wykreowanie innowacyjnych, otwartych dla wszystkich stref relaksu. Istotnym założeniem projektu jest pełne przystosowanie całej nowo powstającej infrastruktury do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ukończenie tego ambitnego przedsięwzięcia ma ogromny potencjał, by radykalnie podnieść atrakcyjność turystyczną całego regionu, a same Glinianki zamienić w jeden z najchętniej odwiedzanych i najważniejszych ośrodków rekreacyjnych na mapie województwa lubelskiego.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

