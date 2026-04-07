Wichury nad woj. lubelskim. Setki interwencji i jedna osoba ranna [ZDJĘCIA]

Marta Grabiec
2026-04-07 13:06

Blisko 600 interwencji strażaków, dziesiątki uszkodzonych budynków i jedna osoba ranna – to bilans gwałtownych burz i silnego wiatru, które od poniedziałku przechodzą przez województwo lubelskie. Służby wciąż pozostają w gotowości, a synoptycy ostrzegają przed kolejnymi porywami wiatru.

Setki interwencji w całym regionie

Od godzin porannych w poniedziałek 6 kwietnia do wtorku 7 kwietnia do godz. 8:00 strażacy wyjeżdżali do akcji aż 578 razy. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru – aż 490 zgłoszeń związanych było z powalonymi drzewami i połamanymi konarami.

Kolejne 88 działań dotyczyło zabezpieczania zerwanych i uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiatach:

  • bialskim (72),
  • lubelskim (62)
  • i lubartowskim (49).

– To było wymagające 48 godzin dla naszych służb, a szczególnie trudna była noc z niedzieli na poniedziałek – podkreślał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Uszkodzone budynki i przerwy w dostawie prądu

Jak przekazał wojewoda, w wyniku wichur uszkodzonych zostało 88 budynków, w tym 43 mieszkalne. W szczytowym momencie około 20 tysięcy odbiorców pozostawało bez energii elektrycznej.

– Teraz ta sytuacja jest już opanowana – zapewnił Komorski podczas briefingu po posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Służby oraz administracja wojewódzka pozostają w kontakcie z samorządami. Wsparcie dla mieszkańców koordynuje m.in. Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wtorkowe popołudnie zaplanowano także spotkanie z przedstawicielami samorządów, podczas którego omówione zostaną zasady udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Jedna osoba ranna i kolejne ostrzeżenia

W wyniku zdarzeń związanych z burzami jedna osoba została poszkodowana. Mężczyzna został porażony prądem po zerwaniu linii energetycznych.

Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że to nie koniec niebezpiecznej pogody. We wtorek w regionie prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach nawet do 70 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 12:00 do 19:00.

– Apelujemy o śledzenie prognoz pogody i zabezpieczenie siebie oraz swojego mienia – podkreślał wicewojewoda Wojciech Wołoch.

Służby przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu drzew i linii energetycznych.

Pożar w pow. bialskim
Galeria zdjęć 5
Sonda
Czy boisz się burzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WICHURA
BURZA