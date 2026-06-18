Pogoda dla Lublina na weekend: 19-21 czerwca

Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na przyjemną, letnią aurę w najbliższy weekend. Prognozy wskazują na rosnące temperatury i niewielką ilość chmur, a deszcz praktycznie się nie pojawi. Każdy kolejny dzień przyniesie nieco wyższe wartości na termometrach, co szczególnie odczuwalne będzie w niedzielę.

Początek weekendu z umiarkowanymi chmurami

Piątek, 19 czerwca, rozpocznie weekend w Lublinie temperaturami sięgającymi w najcieplejszym momencie dnia około 26 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci spadną do 15 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Prognozy wskazują też na symboliczną możliwość opadów, które nie powinny być uciążliwe.

Sobota pod znakiem słońca

Z kolei sobota, 20 czerwca, zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu. Mieszkańcy Lublina mogą spodziewać się bezchmurnego nieba i dużej ilości słońca. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 27 stopni, a noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą około 15 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 2 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu, ale nie bezchmurny

Niedziela, 21 czerwca, będzie kulminacyjnym momentem ocieplenia. Termometry w Lublinie wskażą nawet do 29 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w całym weekendzie. Noce również staną się cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Warto jednak zauważyć, że na niebo powróci umiarkowane zachmurzenie, podobne do tego z piątku. Wiatr pozostanie łagodny.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Pogoda zapowiada się idealnie do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Słoneczna sobota to świetna okazja na dłuższy spacer po parkach czy relaks nad wodą. Rosnące temperatury w niedzielę również zachęcają do aktywności na zewnątrz, choć umiarkowane zachmurzenie może przynieść ulgę od słońca. To dobry czas na rodzinne wycieczki, spotkania w plenerze czy po prostu odpoczynek w miejskich ogrodach.

Dane pogodowe: OpenWeather