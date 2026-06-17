Ta architektura zniknęła z krajobrazu Polski. Kolorowe bloki to dziś rzadkość

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-17 23:27

Czy wyobrażacie sobie, że dziś deweloper stawia kolorowy blok? Raczej nie, a jednak jeszcze w latach 90. i na początku lat 2000. polskie osiedla mieszkaniowe potrafiły być pełne koloru. Bloki, które dziś kojarzą się głównie z bielą, szarością i monotonią, wtedy miały intensywne barwy, geometryczne wzory i pastelowe elewacje.

Życie na blokowisku w PRL

Blokowiska PRL są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego krajobrazu miejskiego. Powstawały szybko, na dużą skalę i w oparciu o technologię wielkiej płyty, która na dekady zdefiniowała sposób budowania mieszkań w Polsce. W tamtym okresie dominowała raczej surowa estetyka - wiele osiedli utrzymanych było w odcieniach szarości i betonu, co wynikało zarówno z ograniczeń technologicznych, jak i ekonomicznych.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku koloru. Już wtedy próbowano przełamywać monotonię przestrzeni, wprowadzając akcenty barwne: malowane detale, oznaczenia klatek schodowych czy proste dekoracje ścienne. Kolor pełnił funkcję raczej punktową niż dominującą - miał ożywiać przestrzeń, ale nie definiował jej jeszcze w tak dużym stopniu jak później.

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Eksplozja pasteli i eksperymentów

Prawdziwa zmiana przyszła z czasem. Lata 90. i początek 2000. to okres, w którym kolor na blokach zaczął odgrywać zupełnie inną rolę. Modernizacje budynków, ocieplenia i nowe technologie elewacyjne sprawiły, że szare osiedla zaczęły zmieniać się w bardziej barwne kompozycje. 

Po transformacji ustrojowej pojawiły się nowe możliwości materiałowe i technologiczne. Właśnie wtedy kolor na blokach wręcz eksplodował. Zaczęły dominować m.in. pastelowe róże, zielenie i błękity. W galerii zdjęć niżej znajdziecie fotografie kolorowych bloków, które tak naprawdę zalewają Polskę, lecz mało kto zwraca na nie uwagę - stały się już czymś normalnym.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kolorowe bloki w Polsce [ZDJĘCIA]

Bloki
Galeria zdjęć 10

Kiedyś feeria barw, dziś biel i szarość

Polskie blokowiska przeszły wyraźną zmianę estetyczną - od intensywnych, często odważnych zestawień kolorystycznych po stonowaną paletę bieli, szarości i beży. W przeszłości kolor był narzędziem ożywiania monotonnej zabudowy i nadawania jej bardziej ludzkiego wymiaru. Dziś dominuje podejście minimalistyczne, oparte na neutralności i uniwersalności, które ma sprawiać, że budynki dłużej pozostają "ponadczasowe". Co jednak waszym zdaniem było lepsze?

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