Pogoda dla Lublina: 9-11 października

Mieszkańcy Lublina w najbliższych dniach doświadczą zmiennej aury, która wyraźnie podzieli weekend. Pogoda w piątek będzie wymagała zabrania ze sobą parasola, jednak sobota i niedziela przyniosą poprawę i pozwolą na aktywności na zewnątrz. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować wokół 15 stopni, natomiast noce pozostaną chłodne, z wartościami spadającymi do około 8-9 stopni.

Deszczowy i wietrzny piątek

Początek weekendu, 9 października, nie będzie rozpieszczał pogodą w Lublinie. Prognozy wskazują na słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie wartość około 15 stopni Celsjusza. Jednak w nocy termometry pokażą już tylko około 9°C. Dodatkowo, odczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 6 m/s.

Sobota przyniesie poprawę pogody

Sobota, 10 października, przyniesie wyraźną zmianę i poprawę aury. Najważniejszą informacją jest brak opadów, co pozwoli odłożyć parasole. Będzie to zarazem najcieplejszy dzień weekendu w Lublinie, z temperaturą maksymalną sięgającą blisko 16 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni. Na błękitne niebo nie ma co liczyć – przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość spadnie do około 4 m/s.

Pochmurna, ale spokojna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 11 października, utrzyma pogodowy trend z soboty. Będzie to kolejny dzień bez większych opadów, choć prognozy dopuszczają symboliczną mżawkę. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w sobotę i wyniesie około 15 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie podobnie chłodna, z temperaturą około 8°C. Niebo nad Lublinem pozostanie całkowicie zachmurzone. Niedziela okaże się najspokojniejszym dniem weekendu pod względem wiatru, który będzie wiał z prędkością zaledwie 3 m/s.

Weekend w Lublinie. Co robić przy takiej pogodzie?

Pogoda w Lublinie wyraźnie podzieli ten weekend. Deszczowy i wietrzny piątek to idealna okazja, by skorzystać z oferty kulturalnej miasta, wybrać się do kina lub po prostu spędzić czas w przytulnej kawiarni. Z kolei sobota, jako najcieplejszy i suchy dzień, stwarza świetne warunki do aktywności na zewnątrz. Mimo braku słońca, będzie to dobra pora na dłuższy spacer po parku czy zwiedzanie miejskich zakątków. Spokojna aura w niedzielę również zachęca do wyjścia z domu, choć warto pamiętać, że będzie odrobinę chłodniej niż w sobotę.

Dane pogodowe: OpenWeather