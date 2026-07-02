Pogoda dla Lublina: 3-5 lipca

Mieszkańcy Lublina w pierwszy weekend lipca doświadczą prawdziwego pogodowego rollercoastera. Prognozy na okres od 3 do 5 lipca pokazują, że aura zaprezentuje dwa zupełnie różne oblicza. Początek weekendu będzie słoneczny i bardzo ciepły, zachęcający do aktywności na zewnątrz. Niestety, już w sobotę nastąpi gwałtowna zmiana, która przyniesie chmury, niższe temperatury i deszcz utrzymujący się również w niedzielę.

Słoneczny i ciepły start weekendu

Piątek, 3 lipca, zapowiada się w Lublinie jako dzień z idealną, letnią pogodą. Na niebie nie zobaczymy niemal żadnej chmury, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Termometry wskażą bardzo przyjemne wartości – od około 15 stopni Celsjusza o poranku do nawet 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość około 5 m/s, więc nie powinien zakłócać wypoczynku. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów deszczu.

Nagła zmiana pogody w sobotę

Niestety, już w sobotę aura w Lublinie zmieni się diametralnie. Słoneczną pogodę zastąpi duże zachmurzenie, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Najbardziej odczuwalna będzie jednak zmiana temperatury. Maksymalna wartość na termometrach spadnie do zaledwie 19 stopni Celsjusza, co oznacza ochłodzenie o kilka stopni w porównaniu z piątkiem. Dodatkowo nasili się wiatr, którego średnia prędkość wzrośnie do około 7 m/s, potęgując uczucie chłodu. Prognozy wskazują również na pojawienie się niewielkich opadów deszczu.

Niedziela z deszczem, ale nieco cieplejsza

W niedzielę, 5 lipca, pogoda w Lublinie pozostanie pochmurna i deszczowa. Opady, choć nadal określane jako słabe, mogą być nieco bardziej odczuwalne niż dzień wcześniej. Poranek będzie najzimniejszy w całym weekendzie, z temperaturą minimalną spadającą do około 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zrobi się jednak odrobinę cieplej niż w sobotę, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie przy takiej pogodzie?

Piątkowa, słoneczna aura to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Długie spacery po parkach, spotkania w ogródkach restauracyjnych czy po prostu relaks w promieniach słońca będą najlepszym pomysłem. Z kolei sobota i niedziela, z chłodniejszą i deszczową pogodą, skłaniają do poszukania alternatyw. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, odwiedzenie lokalnych muzeów czy galerii. Weekend można również spędzić w przytulnej kawiarni lub wybrać się na seans do kina.

Dane pogodowe: OpenWeather