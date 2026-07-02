Pogoda dla Lublina na 3-5 lipca

Weekend w Lublinie przyniesie mieszkańcom prawdziwą pogodową huśtawkę. Początek zapowiada się słonecznie i bardzo przyjemnie, jednak kolejne dni to już zupełnie inna historia. Prognozy wskazują na wyraźne ochłodzenie, silniejszy wiatr i przelotne opady deszczu, które zdominują sobotę oraz niedzielę.

Piątek: Słoneczny i najcieplejszy dzień weekendu

Piątek będzie zdecydowanie najbardziej pogodnym dniem weekendu w Lublinie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą przyjemne 23 stopnie Celsjusza, a bezchmurne niebo pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 5 m/s, nie zakłócając poczucia komfortu. Noc z piątku na sobotę również zapowiada się dość ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni.

Sobota przyniesie załamanie pogody

Niestety, sobota przyniesie gwałtowną zmianę aury. Ten dzień w Lublinie będzie nie tylko znacznie chłodniejszy, ale również wietrzny i deszczowy. Maksymalna temperatura spadnie aż o pięć stopni w porównaniu do piątku i wyniesie zaledwie 18 stopni. Co więcej, prognozowane są słabe opady deszczu. Da o sobie znać także silniejszy wiatr, osiągający prędkość około 7 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie, do około 12 stopni.

Niedziela: Kontynuacja chłodnej i deszczowej aury

Niedziela w Lublinie utrzyma chłodny i wilgotny charakter soboty. Prognozy ponownie wskazują na słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Będzie to najchłodniejsza noc weekendu, kiedy temperatura spadnie do około 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zrobi się minimalnie cieplej niż w sobotę, a słupki rtęci wskażą maksymalnie 20 stopni. Dobrą wiadomością jest osłabienie wiatru, który powróci do prędkości około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Zróżnicowana pogoda w Lublinie sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątkowa, słoneczna aura to doskonały moment na wykorzystanie uroków miasta na świeżym powietrzu – od spacerów po historycznych częściach miasta, po relaks w parkach i ogrodach. Natomiast deszczowa i chłodna sobota oraz niedziela mogą być dobrą okazją do odwiedzenia miejsc pod dachem. To czas, by nadrobić zaległości kulturalne, wybrać się na wystawę czy po prostu spędzić czas w przytulnym wnętrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather