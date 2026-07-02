Walizki na Bahamy spakowane czy dalej liczysz na cud? Wyniki Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi z czwartku 02.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-02 13:35

Czwartkowy wieczór to idealny moment, by przekonać się, czy los postanowił sypnąć groszem na twoje konto. Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 2 lipca 2026 roku i zobacz, czy wytypowane liczby wywrócą twoje wakacyjne plany do góry nogami. Zamiast zastanawiać się nad ceną paliwa, zerknij na dzisiejsze zestawienia w Lotto Plus, Mini Lotto oraz Kaskadzie i szukaj swojej szansy na wielką wygraną.

Lotto, Eurojackpot
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki Lotto 2.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 2.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 2.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 2.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 2.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 2.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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