Wakacyjna Trasa Dwójki znów w Lublinie. Lato z Radiem i TVP znów z koncertem w mieście

Gwiazdy na scenie i wspólne świętowanie lata

Wieczorny koncert będzie kulminacyjnym punktem wydarzenia. Publiczność usłyszy największe wakacyjne przeboje w wykonaniu znanych artystów oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Nie zabraknie także wyjątkowych duetów, które od lat są jednym ze znaków rozpoznawczych tej trasy.

Na scenie w Lublinie mają wystąpić m.in.:

Dawid Kwiatkowski

Patrycja Markowska

De Mono

Feel

Michał Szpak

Urszula

Organek

Ania Rusowicz

Brathanki

Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski

Koncert poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz, Grzegorz Dobek oraz Roman Czejarek. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego świętowania lata i spotkania przy muzyce.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Telewizja Polska zapowiada całodzienny festiwal atrakcji

Zanim rozpocznie się koncert, Lublin ma tętnić życiem od wczesnych godzin porannych. Już od 7:30 planowane jest specjalne wydanie „Pytania na śniadanie”, w którym pojawią się rozmowy o lokalnej kulturze, języku i kuchni. Nie zabraknie także tematów zdrowotnych i praktycznych porad.

Na mieszkańców i turystów czekać będą liczne wydarzenia w przestrzeni miasta.

W planach są m.in.:

symultana szachowa i taniec salsy na Placu Litewskim

spotkania z wolontariuszami i zwierzętami ze schroniska

prezentacja psa robota przygotowana przez Politechnikę Lubelską

miasteczko medyczne z badaniami i poradami specjalistów

atrakcje dla dzieci, w tym edukacyjna gra przygotowana przez policję

Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, gdzie lokalni kucharze będą serwować dania kuchni lubelskiej i żydowskiej, w tym słynne cebularze. Całość uzupełnią konkursy, pokazy i animacje dla całych rodzin.

Lato z Radiem i nauka przez zabawę

Swoje propozycje przygotowuje także Polskie Radio. O godz. 9:00 zaplanowano plenerową audycję „Lato z Radiem”, podczas której poruszane będą tematy związane z kulturą miasta, jego rozwojem oraz letnimi wydarzeniami.

Dużym elementem programu ma być piknik edukacyjny „Ale kosmos!”, podczas którego uczestnicy będą mogli:

wejść do modelu stacji kosmicznej

odbyć wirtualny lot na orbitę

sprawdzić się w pokoju zagadek i grach edukacyjnych

Polskie Radio zapowiada także akcję „Portret słuchaczy”, w ramach której wykonywane będą profesjonalne zdjęcia uczestników wydarzenia.

Popołudnie ma upłynąć pod znakiem muzyki i integracji – planowane jest plenerowe wydanie audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, a następnie międzypokoleniowa potańcówka z muzyką na żywo.

Wakacyjna Trasa Dwójki oraz „Lato z Radiem i Telewizją Polską” po raz kolejny mają przyciągnąć do Lublina mieszkańców i turystów. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie łączące muzykę, edukację i rozrywkę, które ponownie zamieni miasto w centrum letnich atrakcji.

