Wakacyjna Trasa Dwójki znów w Lublinie. Lato z Radiem i TVP znów z koncertem w mieście

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-23 10:14

Lublin ponownie znajdzie się na trasie „Lata z Radiem i Telewizją Polską” oraz Wakacyjnej Trasy Dwójki. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen wydarzeń – od porannych programów na żywo, przez pikniki i atrakcje edukacyjne, aż po wieczorny koncert największych gwiazd polskiej sceny muzycznej na Placu Zamkowym.

Wakacyjna Trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitała do Lublina

Gwiazdy na scenie i wspólne świętowanie lata

Wieczorny koncert będzie kulminacyjnym punktem wydarzenia. Publiczność usłyszy największe wakacyjne przeboje w wykonaniu znanych artystów oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Nie zabraknie także wyjątkowych duetów, które od lat są jednym ze znaków rozpoznawczych tej trasy.

Na scenie w Lublinie mają wystąpić m.in.:

  • Dawid Kwiatkowski
  • Patrycja Markowska
  • De Mono
  • Feel
  • Michał Szpak
  • Urszula
  • Organek
  • Ania Rusowicz
  • Brathanki
  • Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski

Koncert poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz, Grzegorz Dobek oraz Roman Czejarek. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego świętowania lata i spotkania przy muzyce.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Telewizja Polska zapowiada całodzienny festiwal atrakcji

Zanim rozpocznie się koncert, Lublin ma tętnić życiem od wczesnych godzin porannych. Już od 7:30 planowane jest specjalne wydanie „Pytania na śniadanie”, w którym pojawią się rozmowy o lokalnej kulturze, języku i kuchni. Nie zabraknie także tematów zdrowotnych i praktycznych porad.

Na mieszkańców i turystów czekać będą liczne wydarzenia w przestrzeni miasta.

W planach są m.in.:

  • symultana szachowa i taniec salsy na Placu Litewskim
  • spotkania z wolontariuszami i zwierzętami ze schroniska
  • prezentacja psa robota przygotowana przez Politechnikę Lubelską
  • miasteczko medyczne z badaniami i poradami specjalistów
  • atrakcje dla dzieci, w tym edukacyjna gra przygotowana przez policję

Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, gdzie lokalni kucharze będą serwować dania kuchni lubelskiej i żydowskiej, w tym słynne cebularze. Całość uzupełnią konkursy, pokazy i animacje dla całych rodzin.

Lato z Radiem i nauka przez zabawę

Swoje propozycje przygotowuje także Polskie Radio. O godz. 9:00 zaplanowano plenerową audycję „Lato z Radiem”, podczas której poruszane będą tematy związane z kulturą miasta, jego rozwojem oraz letnimi wydarzeniami.

Dużym elementem programu ma być piknik edukacyjny „Ale kosmos!”, podczas którego uczestnicy będą mogli:

  • wejść do modelu stacji kosmicznej
  • odbyć wirtualny lot na orbitę
  • sprawdzić się w pokoju zagadek i grach edukacyjnych

Polskie Radio zapowiada także akcję „Portret słuchaczy”, w ramach której wykonywane będą profesjonalne zdjęcia uczestników wydarzenia.

Popołudnie ma upłynąć pod znakiem muzyki i integracji – planowane jest plenerowe wydanie audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, a następnie międzypokoleniowa potańcówka z muzyką na żywo.

Wakacyjna Trasa Dwójki oraz „Lato z Radiem i Telewizją Polską” po raz kolejny mają przyciągnąć do Lublina mieszkańców i turystów. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie łączące muzykę, edukację i rozrywkę, które ponownie zamieni miasto w centrum letnich atrakcji.

