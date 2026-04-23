Wakacyjna Trasa Dwójki znów w Lublinie. Lato z Radiem i TVP znów z koncertem w mieście

Gwiazdy na scenie i wspólne świętowanie lata
Wieczorny koncert będzie kulminacyjnym punktem wydarzenia. Publiczność usłyszy największe wakacyjne przeboje w wykonaniu znanych artystów oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Nie zabraknie także wyjątkowych duetów, które od lat są jednym ze znaków rozpoznawczych tej trasy.
Na scenie w Lublinie mają wystąpić m.in.:
- Dawid Kwiatkowski
- Patrycja Markowska
- De Mono
- Feel
- Michał Szpak
- Urszula
- Organek
- Ania Rusowicz
- Brathanki
- Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski
Koncert poprowadzą Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz, Grzegorz Dobek oraz Roman Czejarek. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego świętowania lata i spotkania przy muzyce.
Telewizja Polska zapowiada całodzienny festiwal atrakcji
Zanim rozpocznie się koncert, Lublin ma tętnić życiem od wczesnych godzin porannych. Już od 7:30 planowane jest specjalne wydanie „Pytania na śniadanie”, w którym pojawią się rozmowy o lokalnej kulturze, języku i kuchni. Nie zabraknie także tematów zdrowotnych i praktycznych porad.
Na mieszkańców i turystów czekać będą liczne wydarzenia w przestrzeni miasta.
W planach są m.in.:
- symultana szachowa i taniec salsy na Placu Litewskim
- spotkania z wolontariuszami i zwierzętami ze schroniska
- prezentacja psa robota przygotowana przez Politechnikę Lubelską
- miasteczko medyczne z badaniami i poradami specjalistów
- atrakcje dla dzieci, w tym edukacyjna gra przygotowana przez policję
Nie zabraknie również strefy gastronomicznej, gdzie lokalni kucharze będą serwować dania kuchni lubelskiej i żydowskiej, w tym słynne cebularze. Całość uzupełnią konkursy, pokazy i animacje dla całych rodzin.
Lato z Radiem i nauka przez zabawę
Swoje propozycje przygotowuje także Polskie Radio. O godz. 9:00 zaplanowano plenerową audycję „Lato z Radiem”, podczas której poruszane będą tematy związane z kulturą miasta, jego rozwojem oraz letnimi wydarzeniami.
Dużym elementem programu ma być piknik edukacyjny „Ale kosmos!”, podczas którego uczestnicy będą mogli:
- wejść do modelu stacji kosmicznej
- odbyć wirtualny lot na orbitę
- sprawdzić się w pokoju zagadek i grach edukacyjnych
Polskie Radio zapowiada także akcję „Portret słuchaczy”, w ramach której wykonywane będą profesjonalne zdjęcia uczestników wydarzenia.
Popołudnie ma upłynąć pod znakiem muzyki i integracji – planowane jest plenerowe wydanie audycji „Muzyczne Lato z Radiem”, a następnie międzypokoleniowa potańcówka z muzyką na żywo.
Wakacyjna Trasa Dwójki oraz „Lato z Radiem i Telewizją Polską” po raz kolejny mają przyciągnąć do Lublina mieszkańców i turystów. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie łączące muzykę, edukację i rozrywkę, które ponownie zamieni miasto w centrum letnich atrakcji.