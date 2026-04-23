Nowy odcinek Via Carpatii w woj. lubelskim. Szykuje się przełom dla kierowców

Zezwolenie wojewody lubelskiego na budowę S19 i wycena przejmowanych gruntów

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej precyzyjnie wyznacza obszar pod budowę nowej arterii komunikacyjnej. Dokument ten uruchamia jednocześnie proces przyznawania rekompensat osobom, których prywatne działki przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Całe postępowanie administracyjne nadzoruje wojewoda lubelski. Powołani w tej sprawie niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokładnie oszacują wartość odbieranych terenów, co stanowić będzie podstawę do wydania stosownych decyzji. Właśnie te dokumenty umożliwią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przelanie pieniędzy na konta dawnych właścicieli nieruchomości.

Prace przy drodze ekspresowej S19 ruszają lada moment. Wykonawca wchodzi na plac budowy

Wykonawca rozpocznie przygotowanie całego obszaru zaraz po przejęciu placu budowy. Na początku teren dokładnie sprawdzą saperzy, a następnie ekipy wytną kolidujące z trasą drzewa oraz krzewy. Dalszy harmonogram obejmuje między innymi zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, wytyczenie dróg technologicznych, a także rozebranie i przebudowanie dotychczasowej infrastruktury.

Zauważalne przyspieszenie robót ziemnych nastąpi w 2026 roku, kiedy ekipy ruszą z wykopami, sypaniem nasypów i wzmacnianiem gruntów. Wtedy też wystartuje budowa fundamentów pod obiekty inżynierskie. Za realizację kontraktu o wartości ponad 570,7 miliona złotych odpowiada przedsiębiorstwo Stecol Corporation, funkcjonujące w trybie „Projektuj i buduj”.

Trasa Via Carpatia w województwie lubelskim. Znamy szczegóły nowego odcinka

Fragment łączący Międzyrzec Podlaski z Radzyniem Podlaskim zyska długość 22,3 kilometra. Początkowe trzy kilometry poprowadzą śladem dzisiejszej drogi krajowej numer 19, po czym arteria ominie Kąkolewnicę od zachodu. Projekt obejmuje stworzenie dwóch węzłów oraz dwudziestu dwóch obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów, mostów i przepustów dla zwierząt.

Drogowcy zaplanowali ponadto budowę bezpiecznych chodników, ścieżek dla rowerzystów, barier akustycznych oraz dodatkowej infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Ten etap stanowi ważną część prężnie rozwijającego się w województwie lubelskim szlaku Via Carpatia. Już w maju zmotoryzowani skorzystają z obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, a kolejne budowy posuwają się naprzód w szybkim tempie. Całym północnym fragmentem drogi S19, prowadzącym od granicy z województwem mazowieckim prosto do Lublina, kierowcy powinni przejechać bez przeszkód w połowie 2028 roku.

Lubelskie: Trwa budowa drogi S19 Lubartów-Lublin

