Wakacje na jachcie czy parawan nad Bałtykiem? Sprawdź dzisiejsze wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto (1.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-01 14:11

Pierwszy lipca to idealny moment, by zamiast planowania skromnego urlopu, zacząć przeglądać oferty luksusowych kurortów. Sprawdź wyniki Lotto z 1 lipca 2026 roku i przekonaj się, czy dzisiejsze liczby w grach takich jak Ekstra Pensja, Kaskada czy Multi Multi zamieszają pozytywnie w twoim portfelu. Wyciągaj kupon i patrz uważnie, bo być może to właśnie ty będziesz dzisiaj świętować małą lub całkiem dużą rewolucję w finansach.

Kupony do gry Lotto i Super Szansa leżą na stole. O wynikach losowań z 1 lipca przeczytasz na SE Lublin.
Autor: jch

Wyniki MultiMulti 1.07.2026

Godzina 14:00: 5, 9, 11, 12, 23, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 46, 50, 55, 58, 60, 66, 73, 75, 80 oraz dodatkowo 35.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 1.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 1.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 1.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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