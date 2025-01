Autor:

Trudne realia życia w PRL-u. Dziś to nie do pomyślenia!

Okres PRL-u był czasem pełnym wyzwań dla obywateli naszego kraju, nie da się tego ukryć. Ówczesna władza nie pomagała, lecz utrudniała wiele kwestii, co skutkowało m.in. niedoborami, długimi kolejkami do sklepów oraz wszechobecną biedą. To, jak wówczas funkcjonował nasz kraj, dziś dla wielu osób wydaje się być jednym wielkim absurdem, lecz niestety lata temu tak właśnie wyglądała rzeczywistość naszych dziadków czy rodziców. Co ciekawe, to właśnie oni wiedzą najlepiej, jak dekady temu żyło się w Polsce, lecz mimo to mało kto z nich wie, że dokumenty, które w PRL-u zawsze mieli przy sobie, a teraz zalegają w zakurzonej szufladzie, dziś mogą być warte fortunę.

Ten dokument z czasów PRL-u jest wart fortunę. Sprawdź strych w swoim domu!

Dokumentem, którego dziś uparcie poszukują kolekcjonerzy, jest książeczka czekowa z okresu PRL-u. Przed laty właśnie nią dokonywano transakcji pieniężnych bez konieczności użycia gotówki, której na tamte czasy brakowało. Książeczkę czekową wydawał Bank Gospodarstwa Krajowego, a właściciel konta otrzymywał dokument wypełniony blankietami, które wypisywał, gdy chciał przekazać komuś czek. Współcześnie kolekcjonerzy są w stanie kupić owy dokument nawet za kilka tysięcy złotych, jeśli jest dobrze zachowany. Na cenę wpływa oczywiście także rocznik książeczki oraz to, co kryje się w jej wnętrzu.