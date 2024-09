Od lat nikt nie nazywa tak chłopców. To imię jest na czarnej liście rodziców

Imię to wizytówka każdego z nas, która zależy tak naprawdę w głównej mierze od naszych rodziców, bowiem to przecież oni nam je wybierają. Nic więc dziwnego, że bardzo często jest to jeden z najtrudniejszych wyborów. Rodzice chcą jak najlepiej, tym samym starają się nazwać swoją pociechę tak, by w przyszłości nikt się z niej nie wyśmiewał oraz by imię było samo w sobie proste oraz oczywiście piękne. Co ciekawe, w Polsce istnieje kilka niemalże "wyklętych" imion, których stanowczo lepiej unikać, bowiem większość osób ma co do nich złe skojarzenia. O czym konkretnie mowa?

Tego imienia lepiej unikać. Dziecko może mieć przez nie problemy

Imieniem, którego lepiej w ogóle nie brać pod uwagę podczas poszukiwań jest Alfons. W przeszłości było nadzwyczaj popularne nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii oraz Portugalii. Z czasem jednak w naszym kraju zyskało złą sławę ze względu na to, iż zaczęło być kojarzone z sutenerstwem. Lepiej więc nie ryzykować i poszukać innych równie oryginalnych, ładnych oraz co najważniejsze niezbyt kontrowersyjnych imion. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Znaczenie imienia Alfons. To człowiek wspaniały i gotowy do działania

Mimo tego, iż imię Alfons jest kontrowersyjne i niezbyt popularne w ostatnich latach, ma wyjątkowe znaczenie, które warto poznać. Zacznijmy jednak od tego, że jest to imię germańskie, a wywodzi się konkretnie od starogermańskiego imienia Adalfuns lub Alfonsus. Z połączenia dwóch słów "adal" oznaczającego "szlachetny", "wspaniały" i "funs", oznaczającego "gotowy", powstało imię Alfons, które w przeszłości biło rekordy popularności. Nazywający się tak mężczyźni są uznawani za osoby gotowe do działania, walki oraz charakteryzują się niezwykłą szlachetnością.