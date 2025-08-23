Nadkom. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowała o szczegółach sprawy. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w domu ofiary, na terenie Saksonii-Anhalt w Niemczech.

Zabójstwo w Saksonii-Anhalt – Ustalenia niemieckich śledczych

Niemieckie służby ustaliły, że 64-letni Polak zginął w wyniku ciosów zadanych ostrym narzędziem przez swoją partnerkę. W zbrodni pomagał jej znajomy, który miał zaatakować ofiarę młotkiem. Po dokonaniu zabójstwa mieszkanka powiatu lubartowskiego uciekła z Niemiec, co skutkowało wystawieniem za nią Europejskiego Nakazu Aresztowania w lipcu ubiegłego roku.

- Po otrzymaniu informacji o poszukiwanej, lubelscy policjanci rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie miejsca jej pobytu. Sprawa była priorytetowa, ze względu na wagę przestępstwa, o które była podejrzana – powiedziała nadkom. Anna Kamola.

Ucieczka i zatrzymanie w Polsce – Jak doszło do aresztowania?

Poszukiwana ukrywała się u swojego obecnego partnera w niewielkiej miejscowości w województwie opolskim. Tam właśnie odnaleźli ją funkcjonariusze z Lublina i Opola. Po zatrzymaniu, 41-latka została doprowadzona do prokuratury i sądu, który zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 40 dni.

- Kobieta była zaskoczona zatrzymaniem. Nie stawiała oporu i współpracowała z policją – dodała nadkom. Kamola.

Ekstradycja i dalsze postępowanie – Co czeka zabójczynię?

Sprawczyni oczekuje na decyzję o przekazaniu stronie niemieckiej, gdzie będzie odpowiadać zgodnie z miejscowym prawem. Mężczyzna, który pomagał w zabójstwie, odsiaduje karę za inne przestępstwa w jednym z zakładów karnych w Polsce.

- Zatrzymanie tej kobiety to kolejny przykład skutecznej współpracy międzynarodowej policji. Pokazuje, że sprawiedliwość zawsze dopadnie przestępców, niezależnie od tego, gdzie się ukrywają – podsumowała nadkom. Anna Kamola.