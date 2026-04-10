W domu znaleziono ciało 32-latka. „Na głowie i ciele denata znajdowały się liczne obrażenia”

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-10 11:23

Makabrycznego odkrycia dokonano w jednym z domów w gminie Kraśniczyn w woj. lubelskim. Policjanci ujawnili ciało 32-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami. W sprawie zatrzymano 31-latka, który usłyszał już zarzut zabójstwa.

Autor: KPP Krasnystaw/ Materiały prasowe

Zwłoki w domu 71-latka

Do zdarzenia doszło 7 kwietnia. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie otrzymał zgłoszenie od mieszkańca gminy Kraśniczyn o odnalezieniu zwłok w jednym z domów.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W budynku należącym do 71-letniego właściciela ujawniono ciało 32-letniego mieszkańca tej samej gminy.

Jak ustalono, na głowie i ciele mężczyzny znajdowały się liczne obrażenia. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie.

Spotkanie zakończone tragedią

Śledczy szybko odtworzyli przebieg wydarzeń. Wynika z nich, że 5 kwietnia w domu 71-latka przebywało dwóch mężczyzn – 32-latek oraz 31-latek.

W trakcie spotkania spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do zdarzenia, w wyniku którego 31-latek zadał swojemu znajomemu liczne obrażenia.

32-latek zmarł na skutek odniesionych ran. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci były obrażenia głowy. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Szybkie zatrzymanie i zarzuty

Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania, aby zatrzymać sprawcę. W akcję zaangażowani byli funkcjonariusze wszystkich pionów krasnostawskiej komendy, a także kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Już po kilku godzinach podejrzany 31-latek został zatrzymany w miejscowości Kraśniczyn. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabójstwa. Jak informują śledczy, mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie jest w toku.

