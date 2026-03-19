Utrudnienia i zmiany. Rusza przebudowa ważnej ulicy w woj. lubelskim

Dofinansowanie na modernizację ulicy Kaniowczyków w Puławach

Projekt dotyczący przebudowy gminnej trasy nr 107557L, obejmujący odcinek ulicy Kaniowczyków w Puławach (od kilometra 0+000,00 do 0+273,27), zyskał oficjalną akceptację w naborze zaplanowanym na 2026 rok. Aż 60 procent potrzebnej kwoty pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, co stanowi ogromne wsparcie dla lokalnego samorządu.

Łączny koszt zaplanowanych robót to ponad 2,4 miliona złotych. Z tej sumy samorząd dołoży jako wkład własny blisko 972 tysiące złotych, podczas gdy ponad 1,45 miliona złotych popłynie z państwowej dotacji. Te pieniądze pozwolą na płynne kontynuowanie naprawy kluczowej arterii w przestrzeni miasta.

Nowe chodniki i oświetlenie. Zmiany dla kierowców w Puławach

Zaplanowane roboty budowlane oznaczają gruntowną przemianę wyznaczonego fragmentu trasy. Całkowitej wymianie ulegnie zarówno zniszczona nawierzchnia asfaltowa, jak i przylegające do niej ciągi piesze, co z pewnością natychmiast poprawi wygodę użytkowania dla zmotoryzowanych oraz spacerowiczów.

Ponadto drogowcy wybudują nowoczesną kanalizację deszczową, która skutecznie odprowadzi wodę i zniweluje problem powstawania głębokich kałuż po ulewach. Remont swoim zasięgiem obejmie również cały system oświetlenia ulicznego, który zostanie dopasowany do najwyższych i najbardziej aktualnych norm technicznych.

Zakończenie wszystkich zaplanowanych prac inżynieryjnych ma nastąpić jeszcze do końca bieżącego roku. Ze względu na prowadzenie robót w obciążonym sezonie wiosenno-letnim, kierowcy poruszający się po mieście muszą przygotować się na tymczasowe utrudnienia w płynności ruchu.

Ulica Kaniowczyków odnawiana w kilku etapach

Odświeżenie następnego fragmentu ulicy Kaniowczyków to bezpośrednie przedłużenie działań budowlanych prowadzonych tam już w 2023 roku. Wówczas, posiłkując się dofinansowaniem z centralnej kasy, wyremontowano odcinek liczący 450 metrów, ciągnący się od zbiegu z ulicą Słowackiego aż do kompleksu garaży ulokowanego za siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN.

Tamta pomoc finansowa sięgnęła 1,3 miliona złotych i przyniosła kolosalną zmianę w jakości wspomnianej części jezdni. Aktualnie realizowany projekt to po prostu kolejny, bardzo ważny krok na drodze do całkowitej i spójnej odnowy sieci drogowej w tej konkretnej dzielnicy Puław.

Lubelskie. Jazda pod prąd na rondzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

3