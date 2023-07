Urban Highline Festival to jedno z największych tego typu wydarzeń na świecie. To właśnie za jego sprawą w przestrzeni miejskiej pojawiają się zawieszone między budynkami liny, po których chodzą slacklinerzy. W tym roku w Lublinie festiwal ten odbywa się już po raz piętnasty, a zmagania jego uczestników można podziwiać od 27 do 30 lipca w centrum miasta, bo tradycyjnie towarzyszy on Carnavalowi Sztukmistrzów.

Carnaval Sztukmistrzów 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Urban Highline Festival 2023 w Lublinie. Program na sobotę

W przedostatni dzień festiwalu slacklinerów można podziwiać w godz. 10-15 oraz 16-21. Spotkacie ich w następujących lokalizacjach:

na Starym Mieście w Lublinie (przy Trybunale Koronnym oraz przy Archidiecezji Lubelskiej)

pomiędzy Bramą Krakowską a budynkiem ratusza,

pomiędzy Lubelskim Centrum Konferencyjnym a Centrum Spotkania Kultur.

W ramach festiwalu od godz. 11 dostępna jest także strefa slackline oraz można wziąć udział w tematycznych warsztatach. W sobotę zaplanowano także Freestyle Show w wykonaniu Dawida "Sakalomo" Palomy (godz. 16, między Bramą Krakowską a ratuszem). Z kolei o godz. 20 na placu Zamkowym w Lublinie odbędzie się pokaz "Slack Sensation" duetu Filip Oleksik & Mortiz Purer. Dokładny harmonogram sobotnich wydarzeń w ramach Urban Highline Festival dostępy jest na fanpage'u festiwalu.